Spezia, Chisoli: «Dimostrato di essere da Serie A, contenti di Pobega»

Stefano Chisoli, presidente dello Spezia, ha parlato della partenza della sua squadra in Serie A ai microfoni di Sky Sport.

CLASSIFICA – «Questa classifica fa piacere, abbiamo dovuto fare tutto in tempi strettissimi, giocando sempre fuori casa. Lo Spezia sta dimostrando di poter stare in Serie A mettendo in campo anche un bel gioco».

POBEGA – «Siamo contenti delle prestazioni di Pobega. Tanti nuovi stanno facendo bene, così come i ragazzi che ci hanno portato in Serie A. Questa squadra merita tanti complimenti!».