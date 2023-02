Spezia, debutto per Shomurodov? La decisione di Gotti

Lo Spezia che scende in campo è in emergenza infortuni, con 8 giocatori fermi ai box, tra cui Nzola: chance per Shomurodov all’esordio?

É uno Spezia in emergenza quello che scenderà in campo alle 12.30 contro la capolista Napoli. Gotti non potrà contare infatti sugli infortunati: Nzola, Bastoni, Zurkowski, Zoet, Kovalenko, Moutinho, Ekdal e Sala.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, spazio allora per Shomurodov. Il neo acquisto dei liguri potrebbe fare oggi il suo esordio agli ordini di Gotti.