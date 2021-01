Spezia, Italiano: «Nzola un trascinatore, vittoria frutto della gara di Napoli»

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha commentato la vittoria contro la Sampdoria e lo stato di forma di Nzola. Le sue parole

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Sampdoria.

LA GARA – «Abbiamo fatto una mezz’ora ottima, frutto anche della gara vinta contro il Napoli, c’è molto di quella gara. L’abbiamo preparata bene, una doppia vittoria in Serie A non è facile, ce l’abbiamo fatta. Abbiamo attraversando momenti difficili, ma i ragazzi hanno tirato fuori il carattere».

NZOLA – «Io penso che lui abbia avuto una bella chance a a Carpi, ma non è riuscito a fare la differenza. A Trapani è maturato, ha giocato sia come centravanti che come esterno, poi l’ho voluto a La Spezia, è cresciuto molto, è decisivo, trascinatore, è diventato bravo anche dal dischetto».

