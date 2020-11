Spezia, si lavora ai rinnovo di Ricci e Gyasi

Lo Spezia è al lavoro per rinnovare i contratti in scadenza di Ricci e Gyasi

Il campionato dello Spezia è cominciato nel migliore dei modi, con 8 punti in 7 partite. Il club ligure, però, oltre al campo pensa anche ai rinnovi di alcuni suoi calciatori in scadenza di contratto nel 2021.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i bianconeri sarebbero a lavoro per i rinnovi di Matteo Ricci ed Emmanuel Gyasi. Se per il primo le trattative sembrano essere complicate, per il secondo sarebbe vicina la firma su un nuovo contratto triennale.