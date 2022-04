Spinazzola: «Vedevo tutto nero, in questi 9 mesi non sono stato io». Le parole del terzino della Roma

Leonardo Spinazzola è finalmente tornato in campo. L’esterno della Roma e della Nazionale ha parlato a DAZN.

Le sue parole: «Ho passato momenti in cui dicevo: “non tornerò veloce com prima”, “non riuscirò più a fare delle cose come prima”. Vedevo tutto nero. Mia moglie è stata incredibile, lo è sempre per me. In questi 9 mesi non sono stato io. Tre-quattro volte ho pianto quando non riuscivo a fare le cose, come dare le testate al muro. Speriamo di finire bene in campionato e di passare con il Bodo».