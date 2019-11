Squalifica Ancelotti, si attende la decisione sul ricorso. E il figlio Davide…

Squalifica Ancelotti, attesa la decisione sul ricorso riguardo la squalifica del tecnico. Il figlio Davide si prepara al suo debutto in panchina

Roma-Napoli, con tutta probabilità, non vedrà in panchina Carlo Ancelotti. Il tecnico, espulso contro l’Atalanta per le forti proteste dopo il dubbio episodio, ha presentato ricorso per farsi togliere la giornata di squalifica.

La decisione, come ricorda La Gazzetta dello Sport, è ovviamente attesa in mattinata poiché alle 15 ci sarà il fischio d’inizio. Se il tutto dovesse essere confermato, spazio al figlio Davide al suo debutto assoluto in una panchina di Serie A da primo allenatore.