Lazio, ecco i nuovi numeri di maglia

Lazio / Direttamente dal ritiro di Auronzo di Cadore, sono emerse le prime indiscrezioni sui numeri di maglia

Nove giorni di ritiro per la Lazio sotto le Tre Cime di Lavaredo. Quest’oggi alle ore 17:00 ci sarà la terza amichevole stagionale contro la Triestina. Intanto da Auronzo di Cadore emergono i primi rumors sui nuovi numeri di maglia.

CAMBIAMENTI – Tra i calciatori presenti in rosa due sole novità e riguardano due partenti quasi sicuri, Badelj e Wallace. Il primo ha abbandonato la 25 per prendere la 8 lasciata libera da Basta. Il secondo invece, indosserà la 2, accantonando la 13, numero che lo ha accompagnato per tre stagioni. Tra i nuovi arrivi Manuel Lazzari continuerà con la 29, già indossata alla Spal. Adekanye ha optato per la 34, mentre Andrè Anderson ha tenuto la 28 già indossata a Salerno. 22 per Jony e 93 per Vavro, che ha dovuto rinunciare ai suoi numeri preferiti 3 e 19, indossati rispettivamente da Luiz Felipe e Lulic.