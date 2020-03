Stadio Fiorentina, Commisso ha deciso: niente ristrutturazione del Franchi

Stadio Fiorentina, Rocco Commisso avrebbe deciso di non ristrutturare il Franchi e di non fare il nuovo impianto

Svolta per lo Stadio della Fiorentina. Secondo quanto riportato dal TGR Rai Toscana Rocco Commisso avrebbe preso una decisione in merito alla questione dello stato attuale dello stadio Artemio Franchi di Firenze.

L’impianto viola avrebbe bisogno di un intervento di manutenzione. Si apprende, tuttavia, che Rocco Commisso ha deciso che non solo non parteciperà al bando per i terreni della Mercafir, ma non farà neanche lo stadio nuovo, o ristrutturazione, sul Franchi. Rimane uno spiraglio minimo sull’area di Campi Bisenzio.