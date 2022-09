Stam: «Haaland immarcabile? Le squadre stanno cambiando il loro modo di giocare»

L’ex difensore olandese Stam ha parlato di Erling Haaland e di come le squadre debbano attrezzarsi per fermarlo

Jaap Stam, storico ex difensore olandese, in una intervista a Bet365 ha parlato di Erling Haaland di come le squadre debbano attrezzarsi per provare a fermarlo.

LE PAROLE – «Le squadre stanno cambiando il modo in cui si dispongono in difesa quando gioca, la gente dice che bisogna mettere anche un centrocampista davanti a lui, ma devi fare delle scelte. Parlando personalmente, a volte quando giochi più alto, uno deve essere aggressivo con lui e un compagno deve coprirti».