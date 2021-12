Stankovic allontana la Sampdoria: «Legato alla Stella Rossa»

Dejan Stankovic, allenatore della Stella Rossa, ha commentato le voci che lo vorrebbero vicino alla Sampdoria

In occasione della conferenza stampa in vista della partita di Europa League di domani, l’allenatore della Stella Rossa, Dejan Stankovic, ha parlato del recente interesse della Sampdoria. Le sue parole.

SAMPDORIA – «Non posso vietare a nessuno di chiedere e di scrivere di me, e questa sarà l’ultima volta che parlerò di questo tipo di speculazioni. È bello sentire che qualcuno ti sta cercando, ma io non sono legato alla Stella Rossa solo per il contratto, ma anche per i sentimenti. Ognuno vuole ambire sempre più in alto e raggiungere il successo, ma in questo momento sono concentrato sulla Stella. In Italia, però, parlano ogni giorno di un eventuale trasferimento e questo è segno che stiamo facendo un buon lavoro e che qualcuno se ne accorge. Non solo io, ma l’intero club e i giocatori. Tuttavia, sono legato alla Stella Rossa con i sentimenti. Quando sono arrivato, ho detto che avremmo alzato il livello più in alto possibile. Domani ci aspetta una partita storica e io mi occupo solo della Stella Rossa. Vogliamo un buon risultato e fare la storia».