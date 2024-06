Copa America, i RISULTATI della notte: SUPER Pulisic per gli Stati Uniti, vince anche l’Uruguay

Tutti i risultati delle partite di Copa America disputate nella notte, con il doppio successo di Stati Uniti e Uruguay

Prosegue la Copa America 2024 con la fase a gironi. Nella notte italiana sono andati in scena i due incontri validi per il gruppo C. Nella prima partita i padroni di casa degli Stati Uniti si sono imposti con un secco 2-0 sulla Bolivia grazie ad un euro gol di Pulisic su assist di Weah e alla rete di Folarin innescato dallo stesso attaccante del Milan.

Nell’altra partita l’Uruguay di Marcelo Bielsa ha invece battuto 3-1 Panama con le firme di Araujo, Nunez e l’ex Roma Vina. Per il momento tutto secondo pronostico in questo girone.