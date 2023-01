STATS – Bologna, si può stare senza Arnautovic?

Può il Bologna restare senza Arnautovic per un periodo di tempo più o meno prolungato?

Se la prima risposta doveva arrivare dalla gara con l’Atalanta la risposta è difficile da darsi. Orsolini è riuscito immediatamente a fare la parte del goleador, ma l’1-0 non è bastato ed è arrivata la sconfitta.

Il goleador austriaco ha giocato 14 gare su 17 ed è stato in campo il 78% dei minuti. L’occupazione del campo toccare molti palloni sulla trequarti, ma anche a ridosso della linea di centrocampo, lasciando intuire quanto sia fondamentale nel permettere alla squadra di salire. In area di rigore ha una percentuale di palloni toccati del 9,5%. Ed ha segnato sia in area piccola (esattamente contro la Fiorentina), che nel restante spazio dei 16 metri, senza dimenticare anche la rete siglata allo Spezia con una conclusione dai 18 metri.