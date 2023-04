STATS – Germania, la coppa ribalta le gerarchie: Borussia Dortmund dominato

In Germania la DFB Pokal ribalta completamente quelle che sono le gerarchie del campionato: il Borussia Dortmund dominato

La DFB Pokal ha sconvolto le gerarchie del campionato. E ha tolto al Bayern Monaco la possibilità di concorrere per il triplete di stagione, visto che è in testa in Bundesliga ed è presente nei quarti di finale di Champions League, dove per arrivare a disputare la finale dovrò superare ostacoli dall’altezza elevata: prima il Manchester City, poi la vincente tra Real Madrid e Chelsea. Nelle gare dei quarti di questa settimana, chi precede l’avversario in classifica è stato eliminato. Una sola l’eccezione, ma qui si parla di due tornei differenti: lo Stoccarda, ultimo in Bundes, ha vinto 1-0 in casa del Norimberga, che gioca nella serie inferiore. Per il resto, la sorpresa non è mancata nella DFB Pokal. Il Bayern è uscito in casa col Friburgo, sconfitto 2-1 e certo non è stata una grande partenza per il nuovo mister Tuchel. Che sarà chiamato a un pronto riscatto sabato proprio contro lo stesso avversario, stavolta a campi invertiti. La beffa è arrivata nei minuti di recupero e su rigore, trasformato da Holer.

Quinta contro terza e 6 punti di differenza: questo era lo stato dell’arte maturato in campionato tra Eintracht Francoforte e Union Berlino. Ma la squadra eliminata dal Napoli agli ottavi di Champions si è guadagnata la semifinale con un 2-0 netto, maturato nello spazio di 2 minuti, tra l’undicesimo e il tredicesimo del primo tempo grazie a una doppietta di Kolo Muani.

Infine, ecco i numeri della gara più sorprendente, quella tra Lipsia e Borussia Dortmund.

Werner a metà primo tempo, Orban solo all’ottavo minuto di minuto. Ma le statistiche certificano che i gialloneri devono ancora essere sotto shock dopo aver perso in maniera netta il confronto diretto con il Bayern e conseguentemente il primato in classifica. I padroni di casa sono andati alla conclusione 20 volte, Bellingham (subentrato dopo un’ora) e compagni solo 2! Uno squilibrio totalmente imprevedibile anche pensando all’ultimo del Lipsia, fatto di 3 sconfitte in 4 gare in Bundesliga e dell’uscita dalla Champions League.