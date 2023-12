STATS – Inter, Juve e Napoli: chi ha il calendario migliore nel finale del girone d’andata?

Tutto sul calendario di Inter, Juventus e Napoli in vista della parte finale del girone d’andata di Serie A

La Gazzetta dello Sport oggi propone una valutazione sui calendari delle due squadre che sono ai primi posti, Inter e Juventus. Da qui al termine del girone d’andata i nerazzurri sarebbero favoriti rispetto ai bianconeri, con un’incognita rappresentata dall’avere due impegni in più a dicembre: la gara che chiuderà il girone di Champions League in casa contro la Real Sociedad, una sfida dove deve vincere per conquistare il primo posto e avere, almeno in linea teorica, un atterraggio più morbido nel sorteggio degli ottavi; l’ottavo di finale di Coppa Italia con il Bologna squadra guidata da un allenatore ambizioso come Thiago Motta, che vorrà approfittare dell’occasione per mettersi in mostra e aumentare ulteriormente la sua credibilità.

Scrive il quotidiano rosa: «Il calendario delle ultime giornate, in qualche modo, appoggia il piano nerazzurro. La somma dei punti attuali delle squadre che dovrà affrontare l’Inter in questo scorcio di torneo fa 73, quelle che incroceranno la Juventus 89». Detto che, ovviamente, di giornata in giornata andranno a modificarsi le situazioni e conterà molto il momento delle avversarie, andiamo a indagare l’indice di difficoltà delle contendenti.

INTER – Il prossimo turno è pieno di scontri diretti: Juventus-Napoli, Atalanta-Milan e Roma-Fiorentina: impensabile che Inzaghi non ne approfitti ricevendo l’Udinese. Insidiosa la trasferta all’Olimpico con una Lazio che arriverà da una gara “amichevole” di Champions essendo già sicura del suo piazzamento nel girone. Inter-Lecce, Genoa-Inter e Inter-Verona fanno ritenere più che possibile un filotto. L’Inter potrebbe chiudere a quota 48 punti con 4 vittorie e 1 pari, quota da scudetto quasi sicuro.

JUVENTUS – Napoli e Roma sono le insidie maggiori, ma i bianconeri li affronteranno all’Allianz Stadium e, finora, non hanno certo sofferto negli scontri diretti con le big, a differenza degli anni precedenti di Allegri. Le trasferte sono bucce di banana: Genoa, Frosinone e Salernitana. E se la Vecchia Signora facesse 15 punti su 15? A quel punto il suo allenatore sarebbe costretto a smettere di dire che guarda al quinto posto?

NAPOLI – Quinto, o meglio quarto a pari merito con la Roma, è il Napoli. Il brutale 0-3 con l’Inter fa pensare che lo scudetto sia un’utopia a 11 punti di distanza. Per restare in orbita Champions Mazzarri intanto non deve uscire da quella attuale suicidandosi al Maradona col Braga. In campionato non ha un percorso semplice: trasferte con Juve, Roma e Torino, in casa Cagliari e Monza. Vero è che col nuovo mister è a Bergamo che si sono viste le cose migliori. Ma non è esageratamente pessimistico pensare che se chiudesse il girone d’andata nella stessa posizione di oggi non sarebbe un risultato negativo.

