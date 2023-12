STATS – Juve-Napoli: i numeri della sfida tra coerenza e contraddizioni

Tutti i numeri e le statistiche della sfida tra Juventus e Napoli, valida per la 15esima giornata di Serie A

Apparentemente, il tema di Juventus-Napoli è chiaro, almeno per come lo indicano le statistiche fin qui maturate nel primo terzo di torneo e anche per quella che appare la mentalità consolidata delle due squadre. I bianconeri sono la seconda migliore difesa, solo l’Inter ha incassato due gol in meno attestandosi a quota 7. All’Allianz Stadium Allegri ha raccolto 17 punti, nessuno ha fatto meglio negli incontri casalinghi, solo Bologna e Inter sono uscite da Torino con un pareggio. E davanti a Szczesny è davvero problematico giocare, come attesta il dato di soli 0.57 gol a gara incassati davanti al proprio pubblico. Di contro, gli azzurri lontano dal Maradona sono difficilmente contenibili. Vantano il miglior attacco esterno insieme alla capolista con 16 reti. E se non fosse mancato per un po’ di tempo Osimhen, la quota avrebbe probabilmente anche potuto essere più alta. Ai limiti dell’incredibile vi è poi la raccolta dei punti: 17 su 24 sono stati ottenuti fuori, a confermare come negli spazi la squadra campione d’Italia si esalti, mentre in casa soffre di un male oscuro. E anche con la nuova gestione di Mazzarri le cose non sembrano essersi modificate in alcun modo, come ha mostrato il suo debutto vittorioso a Bergamo e la sconfitta in Napoli-Inter nell’ultima giornata. Altri numeri intriganti maturati prima dell’incontro odierno, che andrà ad inaugurare la quindicesima giornata, sono:

1) La lunghezza e il baricentro. Il Napoli è molto meno compatto della Juve (37,2 metri vs 33,7) ma propone un baricentro molto più avanzato (53,2 vs 50,6): insomma, i numeri non fanno altro che confermare impressioni registrabili anche a occhio nudo. Anche il recupero palla è molto più avanzato per Lobotka e compagni, che si attestano sui 38,1 metri a differenza dei bianconeri, fermi ai 35.

2) Gli Expected Goals. Rispetto a questo indice, la Juve ha concretizzato leggermente di meno, manca esattamente una rete, mentre ha incassato la cifra “giusta” di gol. Il Napoli ha segnato in proporzione esatta a quanto ha maturato in termini di occasioni, ma ha 17 gol di passivo e ne avrebbe dovuto subire solo 14.

