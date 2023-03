STATS – Juventus: come va gestito Di Maria?

Uno dei temi – qualcuno potrebbe pensare dei problemi – relativi alla Juventus 2022-23 è stato la gestione di Angel Di Maria

Peraltro, il Fideo era reduce da un periodo nel quale Massimiliano Allegri lo ha lasciato in panchina, sia in Germania con il Friburgo che a Milano con l’Inter. Due gare dove non c’è stato bisogno del suo contributo date le vittorie finali: una situazione che ha rappresentato una novità assoluta. Nelle occasioni precedenti, o l’argentino era infortunato e fuori dai giochi, oppure, quando non è partito titolare, ha poi fatto il suo ingresso in campo. É successo 8 volte nelle varie competizioni, in una modalità inaugurata in Juventus-Spezia e che ha registrato l’ultimo esempio contro gli stessi avversari, nel girone di ritorno.

I numeri certificano l’utilizzo di Di Maria come una risorsa da utilizzare con attenzione: finora in campionato è stato presente in 16 incontri su 27, ma la percentuale dei minuti che lo hanno visto in campo è considerevolmente più bassa di quella delle partite: 36,2 vs 59,3. Peraltro, nelle volte in cui non è stato sostituito, non sempre Angel è riuscito a fare la differenza. O meglio, in Europa, le sue partite complete hanno coinciso con altrettante vittorie: in casa col Maccabi Haifa in Champions e sempre a Torino col Friburgo, dove ha firmato il gol vittoria. I 90 minuti di Juventus-Monza e di Roma-Juventus sono state sconfitte amare e brucianti, senza che l’apporto del campione del mondo sia riuscito a generare la produzione di un gol.