STATS – Klopp Liverpool: le due gare capolavoro di Jurgen in Champions League

L’addio di Jurgen Klopp al Liverpool, annunciato ieri, sicuramente è un passaggio d’epoca per lui e per il club inglese. Per la chiusura bisognerà attendere la conclusione della stagione, che potrebbe anche risolversi con un’ulteriore impresa con il successo in Premier League. Quali sono stati i capolavori di Jurgen Klopp con i Reds? Una classifica è difficile, ma certamente vanno evidenziate 2 partite di Champions League per dare l’idea del lavoro che il tecnico tedesco ha fatto in Inghilterra. Dentro quei match ci sono i numeri che riescono a dare una definizione del suo calcio.

1) 2017-18 Liverpool-Manchester City 3-0. La mezz’ora da incubo di Pep Guardiola, travolto dalle reti di Salah, Oxlade-Chamberlain e Mané. Il Liverpool va 8 volte al tiro nel corso del primo tempo e in quasi la metà va a segno. Nella ripresa non lo si vede mai davanti, neanche una conclusione e solo il 32% di possesso palla. Ma a rendere ulteriormente il senso del capolavoro ci sono due dati estremamente significativi: il City non impegna neanche una volta Karius. E nei 90 minuti, i giocatori di casa commettono solo 6 falli, per contenere i rivali c’è un atteggiamento ispirato a una straordinaria organizzazione.

2) 2018-19 Liverpool-Barcellona 4-0. Anfield assiste e partecipa a un ribaltone che fa capire che tutto è possibile, anche rendere un 3-0 incassato al Campo Nou nient’altro che la premessa per un’impresa fantastica. Doppietta di Origi e doppietta di Wijnaldum, questa è la ricetta. Dopo appena 7 minuti i Reds sono già avanti di un gol, ma il grosso arriverà nella ripresa. Van Dijk è autore di una grande prova che testimonia l’essenza del Klopp-pensiero: grande sicurezza dietro, i centrali avanzano in maniera frequente, iniziano a creare lì la superiorità numerica e a determinare movimenti conseguenti nel resto della squadra. La Champions League, che il Liverpool vincerà poi in finale con il Tottenham, è elevata precisione offensiva: su 13 connclusioni in porta, ben 8 finiscono nello specchio.