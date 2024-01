STATS – Nicola e De Rossi: Empoli e Roma possono centrare i loro obiettivi?

Sono le due grandi notizie arrivate dopo la prima giornata del girone di ritorno e la tempistica ha ovviamente un suo peso

All’Empoli Davide Nicola sulla panchina al posto di Aurelio Andrezzoli, che a sua volta era subentrato a Paolo Zanetti. Daniele De Rossi ad assumersi la responsabilità di colui che nella Roma sembrava intoccabile, José Mourinho. Sono le due grandi notizie arrivate dopo la prima giornata del girone di ritorno e la tempistica ha ovviamente un suo peso nella scelta delle società di intervenire proprio adesso. Il tempo per centrare i rispettivi obiettivi c’è, ma la situazione non è semplicissima. Andiamo a declinarla anche con il supporto dei numeri.

EMPOLI – I toscani sono penultimi, le principali concorrenti si sono messe a correre, la quartultima piazza è occupata da Cagliari e Udinese e la distanza è di 5 punti, non propriamente pochi quando si è in coda. Il primo impegno che avrà il nuovo allenatore è già di quelli che non si possono sbagliare: domenica pomeriggio al Castellani arriva il Monza, vincere è un obbligo.

Due sono le condizioni teoriche favorevoli: sul piano delle motivazioni la classifica degli avversari è di tutta tranquillità, quella zona che confina con il possibile rilassamento. In più, la batosta dell’ultima giornata, con il 5-1 incassato dall’Inter, è una spia di un momento non felice per Palladino, l’ipotesi di approfittarne non è campata in aria. Nicola è uno specialista di operazioni problematiche, due campionati fa ereditò a Salerno una situazione più complessa, era ultimo e con un -8 difficile da colmare. I primi segnali furono due pareggi, per poi effettuare uno sprint finale dal ritmo tanto alto quanto imprevedibile.

ROMA – Qual è esattamente l’obiettivo che si chiede a De Rossi o quello che lui si pone? La domanda non è retorica perché se è vero che la Roma dista solo 5 punti dal quarto posto, il cui raggiungimento sarebbe una grande impresa, in questo momento è nona, ovvero fuori da tutto. Sabato la seconda di ritorno si apre ospitando il Verona. Oltre a registrare le reazioni affettive verso il nuovo tecnico, sarà interessante vedere se all’Olimpico si vedrà una squadra in grado di dare una sterzata e di almeno lottare fino in fondo per qualcosa che conta moltissimo.