Sorrentino: «Lukaku o Cristiano Ronaldo? I numeri premiano il belga»

Stefano Sorrentino, ex portiere di Palermo e Fiorentina, ha parlato dagli studi di Sky Sport della sfida a distanza tra Lukaku e Cristiano Ronaldo.

SORRENTINO – «Sono due calciatori ovviamente diversi, ma i numeri in questo momento premiano Lukaku. È stato pagato tanto ma nessuno si aspettava 14 gol in 18 partite. Sta facendo grandi cose, da fuori sembra un ragazzo molto partecipe all’interno del progetto Inter, sin dal primo giorno. Sembra come se fosse all’Inter da molti anni. Ronaldo lo conosciamo tutti, ha avuto un momento di appannamento dovuto anche a problemi fisici, ma ora è tornato al top».