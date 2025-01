Stellini Napoli: «Un segno importante che dimostra che stiamo lavorando bene; Conte? Ecco perchè non ha parlato»

Le parole di Christian Stellini, viceallenatore del Napoli, dopo la vittoria ottenuta dai partenopei in trasferta con la Fiorentina

Christian Stellini, viceallenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dei partenopei con la Fiorentina. Di seguito le sue parole, anche sulla scelta di Conte di non presentarsi per le interviste post gara.

VITTORIA – «Non so se sia segno di un cambio ma è un segno importante che dimostra che i nostri ragazzi stanno lavorando bene. Siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo, abbiamo fatto 44 punti e non era immaginabile a inizio anno. Ci auguriamo di continuare a lavorare in questo modo».

PERCHÉ NON HA PARLATO CONTE – «Siamo molto felici per la vittoria però oggi abbiamo ricevuto un brutto colpo, perché abbiamo perso una persona molto vicina al Napoli. Un bambino che era malato e al quale abbiamo cercato di regalare momenti di gioia e che ci ha dato tanto forza. Il mister non se l’è sentita di venire a parlare. Noi mandiamo un messaggio di vicinanza alla sua famiglia e a tutti i bambini che soffrono».