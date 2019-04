Svolta nel massimo campionato francese: Stephanie Frappart dirigerà Amiens-Strasburgo del prossimo 28 aprile

Il calcio francese si prepara a vivere una storica novità: a dirigere Amiens-Strasburgo, sfida in programma il prossimo 28 aprile per la 34ª giornata di Ligue 1, sarà infatti Stephanie Frappart. La trentaquattrenne, che rappresenterà la Francia ai prossimi Mondiali di Calcio femminile Francia 2019 , diventerà così il primo arbitro donna ad arbitrare in Ligue 1, dopo esser stata utilizzata dal 2014 in Ligue 2.

Per lei, come spiegato dall’annuncio su Twitter dalla Federcalcio francese, sarà l’occasione di mettersi alla prova in vista dell’importante torneo iridato. Ad assisterla davanti al VAR sarà l’internazionale Clement Turpin, reduce dalla direzione di Juventus-Ajax in Champions League. «La FIFA – ha spiegato nella sua nota la FFF – ha invitato tutte le federazioni con un arbitro selezionato per il Campionato del Mondo femminile ad adottare questa novità, al fine di prepararle nelle migliori condizioni per il torneo di scena la prossima estate. La loro preparazione, tecnica e atletica, si concentrerà anche sull’uso dell’assistenza video, tecnica che sarà in funzione al Mondiale».

Inutile dire che quanto si verificherà allo Stade de la Licorne sarà un qualcosa di storico a livello di calcio europeo. Soltanto la tedesca Bibiana Steinhaus, infatti, ha avuto finora l’onore prima della Frappart di dirigere una partita in una delle principali leghe professionistiche maschili, la Bundesliga.