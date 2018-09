Stipendi Bologna 2018-2019: il monte ingaggi. Quanto guadagnano i giocatori rossoblù: l’elenco completo

Obiettivo? La salvezza. Da quest’obiettivo non si passa. Il Bologna vuole continuare a rimanere in Serie A e farà di tutto per riuscire a completare la missione. Il monte ingaggi, pari a 34 milioni di euro, viene pesantemente sfasato da Mattia Destro, che nell’ultimo biennio ha faticato non poco e che guadagna la bellezza di due milioni di euro netti a stagione. Subito dopo Dzemaili, che percepisce 1.2 milioni di euro a stagione, mentre il terzo è il nuovo arrivato Santander, che prende un milione di euro a stagione.

