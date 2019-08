Stipendi Genoa 2019/2020: i guadagni netti annuali dei giocatori rossoblù. Schöne e Pinamonti i più pagati, in coda il portiere Vodisek e l’ungherese Schäfer

Quanto prendono di stipendio i giocatori del Genoa di Aurelio Andreazzoli nella stagione 2019/2020? I più pagati sono il centrocampista danese Lasse Schöne, grande colpo estivo del presidente Enrico Preziosi, e il giovane attaccante Andrea Pinamonti, prelevato dall’Inter: un milione e 800 mila euro per entrambi di stipendio netto annuale.

Subito dietro, nel terzo gradino del podio della speciale graduatoria, ecco il capitano Domenico Criscito con un milione e 200 mila euro annui. Fra gli altri nuovi acquisti 1 milione di euro per Barreca, arrivato dal Monaco, e 900 mila euro per Saponara, al Grifone in prestito dalla Fiorentina. Nelle retrovie della graduatoria il centrocampista ungherese Schäfer e il portiere Vodisek, pagati entrambi 200 mila euro all’anno.

I dati sono tuttavia da considerarsi parziali vista l’assenza di informazioni precise sugli stipendi di diversi componenti della rosa rossoblù, da Jandrei a Sarabia, passando per Cristian Zapata, Sturaro e Gumus.

Stipendi Genoa 2019/2020

Schöne – 1,8 milioni di euro

Pinamonti – 1,8 milioni

Criscito – 1,2 milioni

Sandro – 1,1 milioni

Barreca – 1 milione

Romulo – 1 milione

Saponara – 0,9 milioni

Favilli – 0,7 milioni

Marchetti – 0,7 milioni

Hiljemark – 0,6 milioni

I. Radu – 0,6 milioni

Pandev – 0,5 milioni

Biraschi – 0,45 milioni

Kouamé – 0,35 milioni

Mazzitelli – 0,35 milioni

Schäfer – 0,2 milioni

Vodisek – 0,2 milioni

Jandrei ?

C. Zapata ?

Ghiglione ?

Rizzo ?

El Yamiq ?

Agudelo ?

Cassata ?

Jagiello ?

Lerager ?

Sturaro ?

Kleonise ?

Gumus ?

Sanabria ?

*Gli stipendi dei calciatori sono da intendersi netti e annuali