Streaming, statistiche e app: quanti servizi utilizza oggi un appassionato di calcio? – Calcio News 24

Seguire il calcio una volta significava soprattutto conoscere l’orario della partita, accendere la televisione o andare allo stadio. Oggi l’esperienza di un tifoso è molto più frammentata.

La partita resta il centro di tutto, ma intorno ai novanta minuti si è sviluppato un ecosistema composto da piattaforme di streaming, applicazioni per i risultati, social network, fantasy game, videogiochi, podcast e servizi dedicati alle statistiche.

Per seguire una sola squadra durante una settimana, un appassionato può passare da diverse applicazioni senza quasi accorgersene.

La partita è solo uno dei momenti della settimana

Il primo cambiamento riguarda il tempo dedicato al calcio.

L’interesse non inizia più pochi minuti prima del calcio d’inizio. Nei giorni precedenti si seguono le notizie sugli infortuni, le probabili formazioni, le dichiarazioni degli allenatori e le analisi tattiche. Dopo la gara arrivano highlights, pagelle, statistiche e discussioni sui social.

La conseguenza è che il tifoso utilizza servizi differenti per esigenze differenti.

Una piattaforma serve per guardare la partita, un’app per conoscere immediatamente il risultato di un altro campo, un social per leggere le reazioni e un sito specializzato per approfondire numeri e prestazioni dei giocatori.

Non esiste più necessariamente un unico punto di accesso al calcio.

Lo streaming ha cambiato soprattutto le abitudini

La trasformazione più evidente riguarda naturalmente la visione delle partite.

Il passaggio dalla televisione tradizionale alle piattaforme online ha reso smartphone, tablet e smart TV parte integrante dell’esperienza sportiva. Un incontro può essere seguito in casa, in viaggio o da un dispositivo diverso rispetto a quello utilizzato abitualmente.

Il fenomeno riguarda milioni di persone. Secondo l’Osservatorio sulle Comunicazioni di AGCOM, a marzo 2026 DAZN ha raggiunto circa 2,8 milioni di utenti unici in Italia, con una crescita del 25% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Nello stesso periodo, l’insieme delle principali piattaforme video a pagamento ha superato i 15 milioni di utenti unici.

I dati completi sono disponibili nell’Osservatorio sulle Comunicazioni di AGCOM.

Le statistiche sono diventate intrattenimento

C’è poi un cambiamento meno evidente: i numeri non interessano più soltanto giornalisti e addetti ai lavori.

Possesso palla, expected goals, passaggi riusciti, mappe di calore e statistiche individuali vengono consultati normalmente anche dal pubblico.

Molte app permettono di seguire contemporaneamente più campionati, ricevere notifiche sui gol e controllare le formazioni pochi secondi dopo la pubblicazione ufficiale.

Durante una partita è quindi comune guardare la televisione e, nello stesso momento, utilizzare lo smartphone per cercare informazioni che la diretta non mostra.

Lo schermo principale e quello secondario finiscono per completarsi.

Social, videogiochi e fantasy football allungano ulteriormente l’esperienza

Instagram, TikTok, YouTube e le altre piattaforme hanno aggiunto un ulteriore livello.

Club e calciatori pubblicano contenuti direttamente, mentre creator e pagine sportive commentano episodi e partite praticamente in tempo reale. Alcune discussioni nate durante una gara continuano online per giorni.

A questo si aggiungono videogiochi calcistici e fantasy football. Sono forme di intrattenimento differenti, ma mantengono l’utente all’interno dello stesso universo anche quando non ci sono partite in programma.

Nel digitale, infatti, i confini tra informazione e intrattenimento sono diventati molto meno netti.

Lo stesso appassionato può leggere una notizia di mercato, controllare una statistica, giocare una partita virtuale e successivamente utilizzare altri servizi online collegati allo sport o all’intrattenimento.

Tra questi rientrano anche le piattaforme regolamentate che richiedono procedure di identificazione dell’utente. In Italia alcuni operatori permettono ormai di utilizzare l’identità digitale durante la registrazione, esistono, ad esempio, elenchi dedicati ai casino con spid, utili per capire quali piattaforme supportano questa modalità di riconoscimento.

È solo uno dei tanti casi in cui servizi prima separati finiscono per adottare strumenti digitali già familiari all’utente.

Il problema diventa gestire troppi account

La moltiplicazione delle piattaforme porta però anche qualche complicazione.

Per seguire il calcio possono servire diversi account, applicazioni e abbonamenti. A questi si aggiungono notifiche, password, newsletter e autorizzazioni.

Il risultato è paradossale: accedere a una quantità enorme di contenuti è diventato semplicissimo, ma gestire tutti i servizi necessari può diventare più complesso.

È uno dei motivi per cui login semplificati, sistemi di autenticazione più sicuri e account centralizzati stanno acquistando sempre più importanza.

Un tifoso, molti schermi

La trasformazione digitale del calcio non riguarda quindi solo il modo in cui vengono trasmesse le partite.

È cambiato ciò che succede prima, durante e dopo.

Un tifoso può iniziare la giornata leggendo le notizie sul telefono, controllare una formazione nel pomeriggio, seguire la gara su una smart TV e commentarla sui social pochi secondi dopo il fischio finale.

Il calcio resta lo stesso sport, ma il modo di viverlo è diventato un mosaico di servizi diversi. Ed è forse questa la caratteristica più evidente del tifoso moderno: non segue più soltanto una partita, ma un flusso continuo di contenuti che passa da uno schermo all’altro.