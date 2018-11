Problema al cuore per Ivan Strinic. Il terzino sinistro del Milan potrebbe tornare molto presto in campo. Le ultimissime

Problemi al cuore per Ivan Strinic. Il laterale mancino del Milan è stato fermato ad agosto per un problema al cuore: «AC Milan comunica che durante gli accertamenti di routine semestrali, previsti in Italia per gli atleti professionisti, è stato riscontrato che Ivan Strinic soffre di una iniziale ipertrofia del muscolo cardiaco meritevole di ulteriori approfondimenti da eseguire dopo un periodo di riposo. Per questa ragione il giocatore dovrà sospendere temporaneamente l’attività sportiva agonistica fino al completamento degli esami».

Buone notizie per il giocatore del Milan che intravede la luce alla fine del tunnel. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il suo ritorno in campo si avvicina. Il giocatore croato arrivato a parametro zero dopo l’esperienza al Napoli ha effettuato alcuni controlli per il suo problema cardiaco, che sono risultati positivi. Se il giocatore, come auspicato dalla società rossonera, dovesse passare indenne anche il prossimo controllo di idoneità sarà considerato completamente recuperato e reintegrato in squadra. Presto