Udinese, Stryger Larsen: «Napoli forte ma noi possiamo fermarlo»

Il difensore dell’Udinese, Stryger Larsen, parla alla vigilia della sfida contro il Napoli: ecco le sue dichiarazioni sulla partita

Stryger Larsen ha parlato ai microfoni di Udinese TV verso la sfida contro il Napoli.

NAPOLI – «Quella di domani non è una partita facile. Il Napoli è in grande forma ma secondo me domani possiamo fare dei punti. L’ultima gara giocata contro il Napoli è stata una bella gara. A mio avviso abbiamo giocato bene ultimamente, purtroppo abbiamo sbagliato alla fine. Il Napoli ha grandi giocatori davanti, hanno fatto molti goal nelle ultime partite. Noi siamo qui per fare punti, questa è la cosa più importante».

STAGIONE – «Non mi sento più leader rispetto agli anni scorsi. Gli scorsi anni ho sempre aiutato la squadra, sia in campo sia in allenamento. Voglio fare goal e voglio aiutare a fare punti. Ho già stabilito il mio record personale di gol in Serie A ma voglio chiudere la stagione segnando altri gol».