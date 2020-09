Suarez, esame concordato per la cittadinanza: Finanza all’Università per truffa

La Guardia di Finanza sta indagando sull’esame per la cittadinanza di Luis Suarez

La cittadinanza di Luis Suarez è stata ottenuta con una truffa. È questo, come riportato dall’Ansa, quanto fuoriesce dall’inchiesta aperta dalla Guardia di Finanza della Procura di Perugia in merito all’esame svolto dall’uruguaiano, la scorsa settimana, per ricevere la cittadinanza italiana.

«Dalle attività investigative è risultato che gli argomenti oggetto della prova d’esame sono stati preventivamente concordati con il candidato e che il relativo punteggio è stato attribuito prima ancora dello svolgimento della stessa, nonostante sia stata riscontrata, nel corso delle lezioni a distanza svolte da docenti dell’ateneo, una conoscenza elementare della lingua italiana. Nella giornata odierna, i militari della Guardia di Finanza stanno procedendo ad acquisizioni documentali presso gli uffici dell’Università».