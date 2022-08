Suarez, esordio col Nacional: «Triste per il risultato, ma...» - FOTO

L’attaccante Luis Suarez ha fatto il suo esordio con la maglia del Nacional: la sua gioia sui social

Nella notte italiana, Luis Suarez ha fatto il secondo esordio in carriera con la maglia del Nacional. Entrato al 73′ della partita contro l’Atletico Goianiense non è riuscito però a evitare la sconfitta per 10. E sui social, il Pistolero ha commentato il suo ritorno in campo con la squadra di Montevideo.

IL POST – «Felice di giocare di nuovo con il Nacional. Triste per la sconfitta ma convinti che possiamo ribaltare il risultato. Andiamo possiamo farcela, tutti insieme».