Sudakov snobba la Juve: «L’ho vista giocare, meglio il Girona»

Le parole di Georgiy Sudakov, centrocampista ucraino dello Shakhtar Donetsk, sul suo futuro. Tutti i dettagli

Georgiy Sudakov, centrocampista dello Shakhtar Donetsk, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell’Ucraina del suo futuro.

OFFERTE JUVE E NAPOLI – «Galatasaray, Manchester City e Barcellona? Non so nulla di trattative con loro. A gennaio ci sono state delle offerte ufficiali da parte di Juventus e Napoli. Lo Shakhtar ha rifiutato 40 milioni di euro dal Napoli, me lo ha detto l’amministratore delegato Palkin. All’inizio ero un po’ dispiaciuto, ma poi ho compreso le ragioni del club: vogliono ovviamente ricavare il più possibile dalla mia cessione. Ho accettato di rinnovare fino al 2028 con un ingaggio superiore e condizioni molto convenienti perché mi fido del presidente e di Palkin. Mi ha detto che magari tra 6 mesi o un anno andrò in un grande club europeo».

GIOCO JUVE – «Da quando è iniziata questa possibilità di lasciare lo Shakhtar, sto guardando tante partite di varie squadre. Il modo di giocare conterà al 100% nella scelta del mio prossimo club. Ho visto che la Juventus fa solo il 3-5-2, non credo sia un modulo adatto alle mie caratteristiche. So bene però che per arrivare a certi livelli non esiste solo il 4-3-3 o il 4-4-2. Bisogna essere creativi, versatili e sapersi adattare studiando ogni giorno».

GIRONA – «Penso che accetterei perché l’anno prossimo dovrebbero giocare la Champions League. Se dovessi scegliere il mio campionato preferito è però quello inglese, il livello è più alto. La Spagna comunque mi piacerebbe molto».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUS NEWS 24