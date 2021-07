Super League, nuova vittoria contro Ceferin. Gli aggiornamenti

Nuova vittoria della Super League nei confronti della UEFA: ecco quanto trapela in Spagna sullo scontro tra le parti

Nuova vittoria dei club della Super League (Juventus, Real Madrid e Barcellona in testa). Ecco quanto riportato da As con la sconfitta di Ceferin.

«La giustizia ancora una volta volta le spalle alla UEFA. L’organismo presieduto da Ceferin ha chiesto che la società A22 Sports Management, germe della Super League e che ha ottenuto i fondi necessari, non sia presente nella causa dei dodici club fondatori contro l’UEFA in modo da non poter agire contro dette squadre. Vale a dire che ora la Uefa non può agire contro le dodici squadre fondatrici o contro la società che fa da consigliere».