Nel pre-partita del Superclasico, la polizia ha ispezionato lo spogliatoio del River Plate: ecco il curioso motivo

Boca Juniors e River Plate sono attualmente in campo per affrontarsi per la prima volta nell’ultimo atto della coppa più prestigiosa del continente: la Coppa Libertadores. La gara doveva andare in scena ieri sera ma, a causa del maltempo, è stata rinviata a stasera. Gli imprevisti però non sono finiti qui. A questo proposito, oggi pomeriggio sono state diffuse alcune immagini particolari riguardanti un’ispezione della polizia nello spogliatoio del River Plate.

Cosa sarà successo per far sì che intervenisse la polizia? Qualche tifosi del Boca ha ironizzato scrivendo «cercano Gallardo nascosto tra i borsoni», riferendosi all’episodio in cui durante la semifinale contro il Gremio, l’allenatore squalificato del River aveva provato ad imbucarsi nello spogliatoio della sua squadra.

E infatti, dalle indiscrezioni, l’ipotesi dell’ispezione potrebbe proprio riferirsi a questo fatto. La paura sarebbe infatti che Gallardo, squalificato anche per questa partita, avesse portato degli strumenti di alta tecnologia per poter interagire con la panchina durante l’incontro. Un’altra ipotesi accreditata sarebbe quella di evitare che i muri de La Bombonera siano imbrattati.