Salvini contro la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita: «Vedere le squadre a Riyad mi mette tristezza»

Le parole di Matteo Salvini, leader della Lega, sulla decisione di giocare la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita: ecco cosa ne pensa

Intervenuto nel corso di una diretta sui propri canali social, il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, noto tifoso del Milan, si è espresso così sulla Supercoppa Italiana di quest’anno. Il politico ha criticato aspramente la decisione di confermare anche per l’edizione di quest’anno l’Arabia Saudita come la location per ospitare sia le due semifinali che la finale del 6 gennaio. Domani la prima semifinale tra l’Inter di Simone Inzaghi e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Dopodomani, invece, toccherà alla Juventus di Thiago Motta contro il Milan di Sergio Conceicao.

SULLA SUPERCOPPA ITALIANA GIOCATA IN ARABIA SAUDITA – «Giocare la Supercoppa italiana in Arabia Saudita, vedere Milan, Inter, Juventus e Atalanta che vanno a Riyad a giocarla, un po’ di tristezza me la mette».

IL RIMPIANTO – «Rimpiango il limite dei tre stranieri in campo: era un campionato diverso, un calcio diverso, un tifo diverso e anche una nazionale italiana più forte».