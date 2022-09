Superlega, Al-Khelaifi: «Nessuno permetterà che nasca»

Al-Khelaifi ribadisce la sua contrarietà alla Superlega: «Dobbiamo pensare a tutti, non solo a noi stessi»

Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG e dell’ECA, ha parlato ai microfoni di Politico, tornando alla Superlega. Di seguito le sue parole.

«Sono davvero fiducioso che nessuno permetterà che la Superlega nasca. Dobbiamo pensare a tutti, non solo a noi stessi. La Superlega riguardava solo se stessi. Quando ci sono problemi, hanno bisogno di me, io sono lì per aiutare. Nessuno vede alcun conflitto».

