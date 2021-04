Superlega, ci prova anche il...Lugano

Diversi club in queste ore hanno ironizzato sui propri profili social comunicando la propria adesione alla Superlega: ecco il tweet del Lugano

Come comunicato ieri sera dalla Superlega oltre ai 12 club fondatori e ai tre ancora in dubbio, altre cinque squadre dovrebbero entrare a far parte della nuova competizione europea per club. E allora questa mattina ci stanno (ironicamente) provando un po’ tutti, compreso il Lugano.

La squadra che milita nella prima divisione svizzera ha fatto uscire poco fa il seguente tweet: