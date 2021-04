Fernando Santos, ct del Portogallo, ha parlato della Superlega dichiarandosi fortemente contrario

Fernando Santos, ct del Portogallo, ha parlato della Superlega dichiarandosi fortemente contrario. Le sue parole a Renascença.

«Sono totalmente contrario e non credo che possa essere fattibile. Non porterà nulla di positivo al calcio. Come può migliorare la qualità con una diminuzione della competitività e dei ricavi?».