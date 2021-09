Superlega: Juve, Real e Barcellona preparano il nuovo piano

Continua il lavoro di Juventus, Real Madrid e Barcellona per la Superlega: le ultime indiscrezioni dall’Inghilterra

La Juventus continua a lavorare con Real Madrid e Barcellona sul fronte Superlega. Come riporta l’edizione odierna del The Sun, i tre club “ribelli” si sarebbero affidati ad un’importante società di pubbliche relazioni per presentare al meglio il nuovo progetto.

Il piano sarebbe quello di sovvertire il modello della UEFA definito monopolio abusivo. Intanto i big six della Premier League si preparano a tornare nell’ECA: un loro rientro certificherebbe il perdono totale da parte della UEFA e di Ceferin.

TUTTE LE NOTIZIE SUI BIANCONERI SU JUVENTUSNEWS24.COM