Svilar Roma, il club riflette sul futuro: la situazione

La Roma riflette sul futuro di Svilar perché in ballo c’è il prolungamento del contratto ma anche alcune possibilità dal mercato.

Come riporta Il Messaggero, a breve andrà rivisto il suo contratto (ora guadagna 700mila euro fino al 2027) e capito cosa dirà il mercato. Il club dovrà fronteggiare entro il 30 giugno il problema delle plusvalenze e servono 40 milioni circa per le casse giallorosse. La cessione di Svilar potrebbe dunque rivelarsi molto onerosa: non mancano le richieste dalla Premier League.