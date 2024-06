Svizzera Germania, i tedeschi possono centrare il TRIS. MA non è detto che porti bene (soprattutto se poi c’è l’ITALIA di mezzo…)

Svizzera Germania, i tedeschi sono alla ricerca del TRIS. MA non è detto che porti bene (soprattutto se poi c’è l’ITALIA di mezzo…)

La Germania potrebbe diventare la terza nazione ospitante a vincere tutte e tre le partite della fase a gironi in un Campionato Europeo, dopo l’Olanda nel 2000 e la Francia nel 1984; inoltre, sarebbe la prima nazione ospitante a riuscirci in un grande torneo internazionale proprio dalla stessa Germania nel Mondiale 2006 (escluso EURO 2020, che aveva 11 nazioni ospitanti).

L’exploit non sarebbe garanzia di successo, visto che nei casi precedenti solo Platini e compagni nel 1984 riuscirono a centrare l’obiettivo della vittoria finale. Sia l’Olanda nel 2000 che la Germania nel 2006 trovarono l’ostacolo Italia in semifinale e non riuscirono a superarlo.