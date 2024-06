Svizzera, primo gol per Ndoye agli Europei contro la Germania: l’esterno del Bologna al momento decide la sfida con la Germania

Dan Ndoye, attaccante esterno della nazionale svizzera e del Bologna, apre le marcature nella sfida tra gli elvetici e la Germania nell’ultima partita del girone a Euro 2024. Con questo gol la sua nazionale è virtualmente prima nel gruppo A.

Si tratta della sua prima rete in nazionale: palla messa in mezzo da Freuler, suo compagno in rossoblù e deviazione al volo a superare Neuer.