Szczesny Barcellona, è ufficiale: l'annuncio dei blaugrana

Wojciech Szczesny è un nuovo giocatore del Barcellona, è arrivata l’ufficialità da parte dei blaugrana

Ora è anche ufficiale: Wojciech Szczesny è un nuovo giocatore del Barcellona. Il portiere, che nelle scorse settimane aveva dato l’addio al calcio giocato dopo la fine della sua avventura alla Juve, torna così subito in campo.

L’estremo difensore polacco ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025 che gli consentirà di guadagnare 2 milioni di euro netti. Di seguito le sue parole.

«Robert Lewandowski è stato fondamentale. È stata la prima persona che ha pensato a me e mi ha chiamato per chiedermi della possibilità di tornare a giocare. Inizialmente non sapevo se fossi pronto per nuove sfide professionali, ma ho parlato con la mia famiglia e i miei amici e tutti mi hanno detto che sarebbe stato stupido non accettare questa opportunità”, ha detto ai canali ufficiali del club blaugrana. È un momento di orgoglio per me. Onestamente, ero pronto a ritirarmi. Ero felice, ma nei due giorni che ho trascorso in città, per come mi ha trattato la gente e quanto sia importante il club per loro, mi sento orgoglioso di far parte di tutto questo. Il Barça è una grande istituzione e per me questo è qualcosa di molto importante. Per questo ho deciso di allungare un po’ di più la mia carriera. Il Barça ha una grande base sociale e in pochissimo tempo ho potuto constatare la passione dei suoi tifosi. Ieri sono stato allo stadio e la squadra mi sembra incredibile. È una sfida emozionante per me che affronto con energia ed entusiasmo. Sono pronto a lavorare».