Il Lipsia si inserisce prepotentemente nella corsa al baby Szoboszlai, obiettivo di mercato del Milan

Dominik Szoboszlai resta nei radar del Milan. Il club rossonero monitora da tempi non sospetti il giovane talento ungherese, che si sta mettendo in evidenza con la maglia del Salisburgo.

Il pericolo però per il ‘Diavolo’ arriverebbe dalla Bundesliga, con il Lipsia che starebbe accelerando le operazioni per strappare il 20enne centrocampista offensivo alla folta concorrenza. Stando al quotidiano Sport Bild, il club tedesco potrebbe presto chiudere l’operazione per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, più bonus. Szoboszlai è stato accostato anche ad Arsenal, Juventus e Napoli.

