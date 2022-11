Szymanski Atalanta, la priorità offensiva dei nerazzurri sul mercato

In pole position per l’attacco è forte il nome di Sebastian Szymanski. La situazione di mercato in ottica Atalanta

Nonostante sia presente l’interesse nei confronti di Stipe Biuk, dall’altra parte l’Atalanta vuole fortemente concentrarsi su profili sempre giovani, ma anche molto più pronti e preparati. Il sogno nel cassetto però si chiama Sebastian Szymanski: trequartista polacco del Feyenord (in prestito dalla Dinamo Mosca) classe 1999.

Attualmente in Eredivisie ha siglato 6 reti e 3 assist in 13 presenze, considerando che può ricoprire sia il ruolo da trequartista che anche di ala offensiva: l’ideale per sostituire Ruslan e Boga accorciando allo stesso tempo la rosa. L’Atalanta è pronta ad offrire sul piatto 15 milioni di euro, tenendosi ben disposta a trattare con i russi in caso di alzamento del prezzo.