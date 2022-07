Il riepilogo delle operazioni ufficiali del calciomercato in Italia: tabellone calciomercato estivo 2022

La Serie A vive come ogni anno la sessione estiva dei trasferimenti. Tabellone calciomercato estivo 2022: le 20 società del massimo campionato potranno ufficializzare movimenti in entrata e in uscita a partire da venerdì 1 luglio fino a mercoledì 31 agosto 2022. Ecco il riepilogo di tutti i trasferimenti.

CALCIOMERCATO SERIE A LIVE: TUTTE LE NEWS DI GIORNATA

LEGENDA TABELLONE CALCIOMERCATO

D = a titolo definitivo

= a titolo definitivo P = in prestito

= in prestito FP = fine prestito

= fine prestito R = riscattato

= riscattato S = svincolato

N.B. I trasferimenti in prestito con obbligo di riscatto sono considerati a titolo definitivo. Non sono considerati nel tabellone i trasferimenti minori per il Settore giovanile.

I movimenti del giorno sono inseriti in grassetto.

Nelle formazioni tipo, in maiuscolo e in grassetto i nuovi arrivi.