Il riepilogo delle operazioni ufficiali del calciomercato in Italia: tabellone calciomercato estivo 2023

La Serie A vive come ogni anno la sessione estiva dei trasferimenti. Tabellone calciomercato estivo 2023: le 20 società del massimo campionato risolveranno a giugno le situazioni dei prestiti e potranno ufficializzare movimenti in entrata e in uscita a partire da sabato 1 luglio. La data di chiusura della finestra estiva non è ancora stata stabilita e potrebbe essere giovedì 31 agosto o venerdì 1 settembre. Venerdì 30 giugno è invece il giorno in cui scadranno diversi contratti e numerosi calciatori saranno ingaggiabili a parametro zero. Ecco il riepilogo di tutti i trasferimenti.

LEGENDA TABELLONE CALCIOMERCATO

D = a titolo definitivo

= a titolo definitivo P = in prestito

= in prestito FP = fine prestito

= fine prestito R = riscattato

= riscattato S = svincolato

N.B. I trasferimenti in prestito con obbligo di riscatto sono considerati a titolo definitivo. Non sono considerati nel tabellone i trasferimenti minori per il Settore giovanile.

In rosso e in grassetto i movimenti dell’ultimo giorno di trattative.

Nelle formazioni tipo, in maiuscolo e in grassetto i nuovi arrivi.

ATALANTA – Allenatore: Gasperini (confermato) Acquisti: Cambiaghi (Att, Empoli, FP), Carnesecchi (Por, Cremonese, FP), Cittadini (Dif, Modena, FP), Colley (Att, Karagumruk, FP), Giovane (Cen Ascoli, FP), Gollini (Por, Napoli, FP), Kovalenko (Cen, Spezia, FP), Miranchuk (Att, Torino, FP), Zortea (Dif, Sassuolo, FP) Cessioni: Sportiello (Por, S) Oggi giocherebbe così – (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Maehle, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic, Lookman; Højlund.

BOLOGNA – Allenatore: Thiago Motta (confermato) Acquisti: Binks (Dif, Como, FP), Kasius (Dif, Rapid Vienna, FP), Van Hooijdonk (Att, Heerenveen, FP), Vignato (Cen, Empoli, FP) Cessioni: Bardi (Por, S), Cambiaso (Dif, Juventus, FP), De Silvestri (Dif, S), Kyriakopoulos (Dif, Sassuolo, FP), Medel (Cen, S), Moro (Cen, Dinamo Mosca, FP), Sansone (Att, S), Soriano (Cen, S) Oggi giocherebbe così – (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumí, Lykogiannis; Schouten, Nico Domínguez; Orsolini, Ferguson, Barrow; Arnautovic.

CAGLIARI – Allenatore: Ranieri (confermato) Acquisti: Bellanova (Dif, Inter, FP), Marin (Cen, Empoli, FP), Pereiro (Cen, Nacional, FP) Cessioni: Aresti (Por, S), Falco (Att, Stella Rossa, FP), Millico (Att, Torino, S) Oggi giocherebbe così – (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Altare, Paulo Azzi; Nandez, Makoumbou, Deiola; Mancosu; Lapadula, Luvumbo.

EMPOLI – Allenatore: Paolo Zanetti (confermato) Acquisti: – Cessioni: Akpa-Akpro (Cen, Lazio, FP), Cambiaghi (Att, Atalanta, FP), Destro (Att, S), De Winter (Dif, Juventus, FP), Grassi (Cen, Parma, FP), Pjaca (Att, Juventus, FP), Satriano (Att, Inter, FP), Ujkani (Por, S), Vignato (Cen, Bologna, FP), Vicario (Por, Tottenham, D) Oggi giocherebbe così – (4-3-1-2): Perisan; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Fazzini, Bandinelli; Baldanzi; Piccoli, Caputo.

FIORENTINA – Allenatore: Italiano (confermato) Acquisti: Benassi (Cen, Cremonese, FP), Dalle Mura (Dif, SPAL, FP), Gori (Att, Reggina, FP), Kokorin (Att, Aris Limassol, FP), Pierozzi (Dif, Reggina, FP), Rasmussen (Dif, Feyenoord, FP), Sabiri (Cen, Sampdoria, D) Cessioni: Saponara (Cen, S), Sirigu (Por, S), Venuti (Dif, S) Oggi giocherebbe così (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Martínez Quarta, Biraghi; Mandragora, Amrabat; Ikoné, Bonaventura, Nico González; Arthur Cabral.

FROSINONE – Allenatore: Di Francesco (nuovo) Acquisti: M. Ricci (Cen, Karagumruk, FP) Cessioni: Cotali (Dif, S), Frabotta (Dif, Juventus, FP), Kone (Cen, Torino, FP), Lucioni (Dif, Lecce, FP), Moro (Att, Sassuolo, FP), Mulattieri (Att, Inter, FP), Ravanelli (Dif, Cremonese, FP), Rohden (Cen, S), Sampirisi (Dif, Monza, FP), Turati (Por, Sassuolo, FP) Oggi giocherebbe così – (4-3-3): Palmisani; Oyono, Kalaj, Szyminski, Bracaglia; M. RICCI, Boloca, Mazzitelli; R. Insigne, Borrelli, Caso.

GENOA – Allenatore: Gilardino (confermato) Acquisti: Biraschi (Dif, Karagumruk, FP), Cassata (Cen, Ternana, FP), Favilli (Att, Ternana, FP), Galdames (Cen, Cremonese, FP), Melegoni (Cen, Standard Liegi, FP), Vasquez (Dif, Cremonese, FP), Yeboah (Att, Augsburg, FP) Cessioni: Badelj (Cen, S), Criscito (Dif, S), Dragus (Att, Standard Liegi, FP), Haps (Dif, Venezia, FP), Salcedo (Att, Inter, FP), Strootman (Cen, S), Sturaro (Cen, S) Oggi giocherebbe così (3-5-2): Josep Martínez; Bani, Dragusin, Vogliacco; Hefti, Frendrup, Jagiello, Aramu, Sabelli; Gudmundsson, Coda.

INTER – Allenatore: Simone Inzaghi (confermato) Acquisti: Agoumé (Cen, Troyes, FP), Colidio (Att, Tigre, FP), Se. Esposito (Att, Bari, FP), Fabbian (Cen, Reggina, FP), Lazaro (Cen, Torino, FP), Males (Att, Basilea, FP), Mulattieri (Att, Frosinone, FP), Oristanio (Att, Volendam, FP), Radu (Por, Auxerre, FP), Salcedo (Att, Genoa, FP), Satriano (Att, Empoli, FP), Sensi (Cen, Monza, FP), Vanheusden (Dif, AZ Alkmaar, FP) Cessioni: Acerbi (Dif, Lazio, FP), Bellanova (Dif, Cagliari, FP), Cordaz (Por, S), Dalbert (Dif, S), D’Ambrosio (Dif, S), Dzeko (Att, Fenerbahce, S), Gagliardini (Cen, S), Handanovic (Por, S), Lukaku (Att, Chelsea, FP), Skriniar (Dif, S) Oggi giocherebbe così – (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Correa, Lautaro Martínez.

JUVENTUS – Allenatore: Allegri Acquisti: Arthur (Cen, Liverpool, FP), Cambiaso (Dif, Bologna, FP), Frabotta (Dif, Lecce, FP), McKennie (Cen, Leeds, FP), Nicolussi Caviglia (Cen, Salernitana, FP), Lu. Pellegrini (Dif, Lazio, FP), Pjaca (Att, Empoli, FP), Ranocchia (Cen, Monza, FP), Rovella (Cen, Monza, FP), Zakaria (Cen, Chelsea, FP) Cessioni: Cuadrado (Cen, S), Di Maria (Att, S), Paredes (Cen, PSG, FP) Oggi giocherebbe così – (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Chiesa, Pogba, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic.

LAZIO – Allenatore: Sarri (confermato) Acquisti: Acerbi (Dif, Inter, FP), Akpa-Akpro (Cen, Empoli, FP), Moro (Att, Oviedo, FP) Cessioni: Pedro (Att, S), Lu. Pellegrini (Dif, Juventus, FP), Radu (Dif, S), Romero (Att, S) Oggi giocherebbe così – (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, A. Romagnoli, Marusic; S. Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; F. Anderson, Immobile, Zaccagni.

LECCE – Allenatore: D’Aversa Acquisti: – Cessioni: Askildsen (Cen, Sampdoria, FP), Ceccaroni (Dif, Venezia, FP), Colombo (Att, Milan, FP), Falcone (Por, Sampdoria, FP), Oudin (Cen, Bordeaux, FP), Pezzella (Dif, Parma, FP), Pongracic (Dif, Wolfsburg, FP), Umtiti (Dif, Barcelona, FP) Oggi giocherebbe così – (4-3-3): Brancolini; Gendrey, Baschirotto, Dermaku, Gallo; Blin, Hjulmand, Maleh; Strefezza, Ceesay, Banda.

MILAN – Allenatore: Pioli (confermato) Acquisti: Brescianini (Cen, Cosenza, FP), Caldara (Dif, Spezia, FP), Colombo (Att, Lecce, FP), Lazetic (Att, Altach, FP), D. Maldini (Att, Spezia, FP), Nasti (Att, Cosenza, FP) Cessioni: Bakayoko (Cen, Chelsea, FP), Dest (Dif, Barcellona, FP), Brahim Díaz (Cen, Real Madrid, FP), Ibrahimovic (Att, S), Vranckx (Cen, Wolfsburg, FP) Oggi giocherebbe così – (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernández; Krunic, Pobega; Saelemaekers, De Ketelaere, Rafael Leão; Giroud.

MONZA – Allenatore: Palladino (confermato) Acquisti: A. Carboni (Dif, Venezia, FP), Pereira (Dif, Alanyaspor, FP) Cessioni: Barberis (Cen, S), Donati (Dif, S), Gytkjaer (Att, S), Izzo (Dif, Torino, FP), Marrone (Dif, S), Ranocchia (Cen, Monza, FP), Rovella (Cen, Juventus, FP), Sensi (Cen, Inter, FP) Oggi giocherebbe così – (3-4-2-1): Di Gregorio; Antov, Pablo Marí, Caldirola; Ciurria, Machin, Colpani, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Petagna.

NAPOLI – Allenatore: Rudi Garcia (nuovo) Acquisti: Ambrosino (Att, Cittadella, FP), Zanoli (Dif, Sampdoria, FP) Cessioni: Bereszynski (Dif, Sampdoria, FP), Gollini (Por, Atalanta, FP), Ndombele (Cen, Tottenham, FP) Oggi giocherebbe così – (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

ROMA – Allenatore: Mourinho (confermato) Acquisti: Aouar (Cen, Lione, S), Ndicka (Dif, Eintracht, S), Perez (Att, Celta Vigo, FP), Reynolds (Dif, Westerlo, FP), Shomurodov (Att, Spezia, FP), Villar (Cen, Getafe, FP), Viña (Dif, Bournemouth, FP) Cessioni: Camara (Cen, Olympiacos, FP), El Shaarawy (Att, S), J. Kluivert (Att, Bournemouth, D), D. Llorente (Dif, Leeds, FP), Tahirovic (Cen, Ajax, FP), Wijnaldum (Cen, PSG, FP) Oggi giocherebbe così – (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, NDICKA; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Lo. Pellegrini; Abraham.

SALERNITANA – Allenatore: Paulo Sousa (confermato) Acquisti: Bogdan (Dif, Ternana, FP), Coulibaly (Cen, Ternana, FP), Simy (Att, Benevento, FP) Cessioni: Nicolussi-Caviglia (Cen, Juventus, FP), Piatek (Att, Hertha, FP), Troost-Ekong (Dif, Watford, FP), Vilhena (Cen, Espanyol, FP) Oggi giocherebbe così – (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Pirola, Gyomber; Mazzocchi, Coulibaly L., Bohinen, Bradaric; Candreva, Botheim; Dia.

SASSUOLO – Allenatore: Dionisi (confermato) Acquisti: Antiste (Att, Amiens, FP), Ciervo (Att, Venezia, FP), Flamingo (Dif, Vitesse, FP), Kyriakopoulos (Dif, Bologna, FP), Moro (Att, Frosinone, FP), Turati (Por, Frosinone, FP) Cessioni: Zortea (Dif, Atalanta, FP) Oggi giocherebbe così – (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ruan, Erlic, Rogerio; Frattesi, Maxime López; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

TORINO – Allenatore: Juric (confermato) Acquisti: Ilkhan (Cen, Sampdoria, FP), Izzo (Dif, Monza, FP), Kone (Cen, Frosinone, FP), Popa (Por, Voluntari, S), Verdi (Att, Verona, FP) Cessioni: Ola Aina (Dif, S), Gravillon (Dif, Reims, FP), Lazaro (Cen, Inter, FP), Miranchuk (Att, Atalanta, FP), Vieira (Cen, Sampdoria, FP), Vlasic (Att, West Ham, FP) Oggi giocherebbe così – (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Zima, Schuurs, Buongiorno; Singo, S. Ricci, Ilic, Vojvoda; Karamoh, Radonjic; Sanabria.

UDINESE – Allenatore: Sottil (confermato) Acquisti: Brenner (Att, Cincinnati, FP), Kamara (Dif, Watford, FP), Matheus Martins (Att, Watford, FP), Zemura (Dif, Bournemouth, FP) Cessioni: Arslan (Cen, Melbourne, S), Nestorovski (Att, S), Pereyra (Cen, S), Udogie (Dif, Tottenham, FP) Oggi giocherebbe così – (3-5-1-1): Silvestri; Rodrigo Becão, Bijol, N. Pérez; Ezhibue, Lovric, Walace, Samardzic, KAMARA; Deulofeu; Beto.