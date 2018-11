Tacconi esagera e si scaglia contro Mourinho «A quello gli farei…»

L’ex Juventus Stefano Tacconi si è reso protagonista di una replica durissima al gesto provocatorio di Mourinho dopo la vittoria in rimonta del suo Manchester

José Mourinho continua a far parlare di sé, anche quando di fatto sono altri a fare la voce grossa. In questo caso si tratta di Stefano Tacconi, che dopo aver assistito al gesto provocatorio di Mou nei confronti dei tifosi bianconeri, ha letteralmente perso le staffe.

Ai microfoni di RMC Sport, l’ex portiere della Juventus ha infatti commentato l’episodio con frasi molto pesanti, evidentemente toccato da vicino dall’atteggiamento del tecnico portoghese: «Non so se aveva gli orecchioni, è un problema suo. È un provocatore, è fatto così. Lui provocato? Io sono stato provocato per 25 anni, cosa dovevo fare? Bonucci è stato bravo, io gli avrei dato un bel calcio nel c**o, oppure una ginocchiata nelle costole. Un allenatore deve essere più calmo degli altri, così istighi alla violenza e se qualche pazzo decide di scendere in campo gliele dà».