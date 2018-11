Tagliavento: «Quel labiale in Inter-Juventus è stato un qualcosa di ridicolo»

L’ex arbitro Paolo Tagliavento, nel corso di un’intervista, è tornato a parlare del famoso labiale in Inter-Juventus che aveva scatenato diverse polemiche

L’ex arbitro, ed attuale club manager della Ternana, Paolo Tagliavento ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Marte ripercorrendo alcuni episodi della propria carriera da direttore di gara. L’ex fischietto della sezione di Terni ha iniziato parlando delle polemiche sui social riguardanti il presunto labiale in Inter-Juventus ad aprile: «Chi fa l’arbitro sa perfettamente che l’errore è quotidiano o quasi e sopporta anche le critiche, ha le spalle larghe. Quel “Nel recupero vinciamo” è stato un qualcosa di ridicolo. I social hanno esasperato ogni situazione perché in tv ci metti la faccia, al pc o attraverso un telefonino è tutto più facile».

L’ex direttore di gara ha poi parlato del Var e del famoso gol fantasma non convalidato a Muntari in Milan-Juventus: «Il mio rimpianto è non aver avuto il Var, che è arrivato tardi. I miei 3 o 4 errori più importanti sarebbero stati risolti. Il gol di Muntari in Milan-Juve è oggettivamente uno dei più grandi, ma già un anno dopo con l’arrivo degli addizionali non si sarebbe verificato, oggi poi con la goal line technology non ne parliamo proprio». Infine Tagliavento ha concluso l’intervista ammettendo: «Seguo poco la Serie A perché ho intrapreso questa sfida alla Ternana e il quel poco tempo libero a disposizione lo dedico alla mia famiglia. Sono tifoso della Ternana, ma in carriera mi sono sentito dire che ero tifoso di tante squadre e invece, un direttore di gara in campo e’ solo tifoso di se stesso».