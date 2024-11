Tah Juve, l’agente svela: «Si trasferirà in un grande club». Le ultimissime di mercato

Tah Juve, l’agente svela quale sarà il futuro del difensore tedesco: «Si trasferirà in un grande club». Le ultimissime di mercato

Il mercato Juve è sempre vigile sulla vicenda Tah, il tedesco che piace anche a tanti altri club tra cui l’Inter. Tuttavia le dichiarazioni dell’agente del giocatore gelano tutti i club italiani: è stato lui stesso ad affermare che il difensore tedesco in estate si trasferirà in un grande club ma, come riporta Welt Am Sonntag, sembra molto probabile che potrebbe proseguire la sua carriera in Germania.

TAH JUVE – «La prossima estate Tah si trasferirà in un grande club e il Bayern Monaco ha ancora ottime possibilità di acquistarlo. Il Leverkusen ha fatto un errore a non lasciarlo andare in estate, quando ancora poteva guadagnarci qualcosa».