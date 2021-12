Tapiro d’Oro a Mancini: «Sono preoccupato ma in Qatar ci andremo»

Valerio Staffelli ha consegnato il celebre Tapiro d’Oro a Roberto Mancini: questa la risposta del ct dell’Italia

MONDIALI – «È vero, rischiamo di non andare ai Mondiali. Sono preoccupato anche io come tutti gli italiani, ma abbiamo ancora due partite. In Qatar ci andremo e se sarà così mi dovrete portare un altro Tapiro, più grosso di questo».