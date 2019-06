Targa Mazzola, le immagini dell’installazione presa d’assalto dai vandali nei giardini di via Trento a Nichelino – VIDEO

Il tradizionale simbolo del toro rampante, in alto a destra, non c’è più. Staccato dalla pietra dai vandali che, a 26 giorni appena dall’installazione, hanno preso d’assalto la targa commemorativa per Valentino Mazzola che a Nichelino era stata posata presso i giardini di via Trento.

Soltanto l’ultimo sfregio alla memoria del Grande Torino, dopo i tristemente celebri striscioni del derby 2014 o l’installazione in ricordo della tragedia di Superga distrutta lo scorso anno a Borgaro. Soltanto gli ultimi esempi di una lunga lista di gesti tanto vili quanto stupidi.