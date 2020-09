Tatarusanu: «Felice di essere qui. Non è facile fare il secondo portiere»

Ciprian Tatarusanu, nuovo acquisto del Milan, ha parlato in conferenza stampa in occasione della sua presentazione ufficiale

STADI CHIUSI – «Giocare senza tifosi è brutto, spero che anche qui in Italia si possa tornare presto a riabbracciare il pubblico perché noi giochiamo anche per loro».

LA CHIAMATA DEL MILAN – «La chiamata del Milan mi ha reso felice, quando una squadra così importante, con questa storia, ti chiama non puoi che accettare. Fortunatamente sono arrivato».

SUL RUOLO – «Fare il secondo portiere non è facile perché ti devi allenare al 100% sapendo che forse non scenderai in campo. Però a me piacciono le sfide e spero di aiutare la squadra al meglio quando ci sarà l’occasione».

SU DONNARUMMA PARARIGORI – «Donnarumma è molto bravo a parare i rigori, è alto ma spinge bene. Vedere uno della sua stazza dagli undici metri è molto difficile per chi tira».

SU PIOLI – «Ho lavorato poco con lui, solo poche settimane. Ma ho capito cosa vuole da un portiere».

CHIUDERE LA CARRIERA IN ROSSONERO – «Spero di chiudere la carriera al Milan, mi piacerebbe. Donanrumma? E’ giovane solo di età. Io come portiere posso apprendere tanto e rubare anche molto tra i vari portieri».

LA SERIE A – «Il campionato italiano mi piace molto perché lavora su ogni dettaglio. In Francia sia lavora diversamente, ma farò di tutto per adattarmi alle esigenze del campionato italiano».